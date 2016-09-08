防老園區政見恐跳票，涂醒哲赴韓取經

我要評比

嘉義市長涂醒哲（左六）赴韓取經。（廖素慧翻攝）

赴韓取經為防老園區政策找出路。嘉義市長涂醒哲的「防老園區」政策滯礙難行，選舉政見恐跳票，9月初他赴韓國參加世界衛生組織西太平洋健康城市聯盟大會，擬借鏡韓國原州市打造智慧型住宅的經驗，但明年預算編列還沒著落。

世界衛生組織西太平洋健康城市聯盟舫於8月29日至9月1日在韓國原州市舉行大會，涂醒哲以嘉義市健康促進協會榮譽理事長的身分，率市府簡任秘書兼健康領航辦公室主任曹放之參加。

曹放之表示，涂市長力推在全市開闢5個健康防老園區，但今年800萬規劃案預算全部被市議會刪除，去年編列的後湖、嘉北車站、北港路兩側等3地健康防老園區可行性評估及先期規劃報告案200萬元，未獲評委通過，今年8月終於通過，防老園區預算將捲土重來，並擬增編擴編，送議會11月定期大會審議。

曹放之表示，5個園區中湖子內區段徵收的開發案進度是，市府舉債55億元開發湖子內，將市府分得的24公頃土地，以「專案讓售」方式招商，賣地還錢。

(中時)