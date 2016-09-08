崔子格自認任性 交往5年男友分合8次
大陸歌手崔子格今邀媒體餐敍，28歲的她出生於內蒙古，大辣辣個性直來直往，感情事也大方，她與大陸音樂人交往5年，期間分合7、8次，都因工作理念不同發生爭執，每次都是男方主動求和，她說：「我個性比較任性，他比較溫暖。」坦言這次來台前，2人又分手了。
她非出生音樂世家，父母一直反對女兒踏入娛樂圈，她靠創作版稅闖出一片天，在北京設立「崔式音樂工作室」；因緣際會下她創作的〈卜卦〉在網路上走紅，繼而與北京斗室唱片公司簽約，2011年推出單曲，因演唱《太子妃升職記》的主題曲〈可念不可說〉，創下40億次點擊率而大紅。
至於外傳她整型一事，她解釋：「跟Angelababy一樣，小時候還沒長開啊，出道唱歌後才慢慢調整自己（外表）。」否認整型。
(中時)
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