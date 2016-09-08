年金改革委員會決議 優先討論年金制度
年金改革委員會今天舉行第12次會議，會中決議年金制度將為第一優先討論的事項，其餘如基金管理、財源、給付、領取對象等，留待下一次委員會再討論。
今天委員會排定討論改革議題討論順序，委員熱烈發言，一派主張直接先討論年金給付，再逐一討論如制度、財源、領取資格等。
民主進步黨籍立法委員王榮璋說，給付如天花板和地板費率若可以先確定，大家會安心，之後討論制度轉換和財源都可以照這結果做相關配套，比現在憑空決定更來得周全。
年金委員會委員李安妮說，在退休軍公教九三大遊行後，她發現很多民眾很焦慮，太多未經定案、未經證實的消息和謠言在坊間散開，民眾很焦慮，若先談給付，不失為讓民眾安心作法。
另外一派則認為若先談最複雜的給付，後面就談不下去了，應該先談制度或是財源，再談給付；國防部副部長李喜明說，主張先談給付的委員想畢其功於一役，但給付是「最後的決戰」，決戰放在第一役，其他東西就談不下去。
李喜明說，若要有進度，應該是看哪個可行性最高，從簡單談到複雜，若把最複雜、敏感度最高的拿出來談，看起來是回應社會期待，但其實可能治絲益棼，一事無成。
婦女新知基金會代表曾昭媛說，應該先討論年金架構，因為高齡化社會，應確保老人有基本的經濟安全，先檢視稅收資源運用是否合理、企業繳稅是否太少、雇主分攤比例是否太少等問題，再討論各職業別的年金。
退輔會主委李翔宙說，若沒有明確制度和合理管理規範，會不知道有多少資源可以運用，他建議先談制度，再談基金管理，了解有多少財源規劃，再談領取對象、給付、最後是特殊對象。
由於委員意見不一，最後投票表決，22票贊成先討論年金制度，8票贊成先討論給付，0票贊成先討論基金管理，因此第一優先討論順序為年金制度，其餘的順序留待下一次會議討論。1050908
(中央社)
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