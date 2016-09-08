陸客減 吳宏謀：觀光業調整體質時機
行政院政務委員兼工程會主委吳宏謀今天說，來台觀光陸客減少，台灣觀光產業趁此改變及調整體質，也不全然是件壞事。
吳宏謀下午南下高雄，於南方領袖教育學院講座主講「開創幸福城市新願景」做以上表示。吳宏謀就高雄市建設發展成果說明「幸福城市」，他強調，安全宜居的國際城市，即市民參與、國際接軌、創造價值及全民共享。
他指出，國際媒體CNN評鑑，高雄為亞洲5大單車城市；世運主場館是國外主要媒體報導的全球第1座太陽節能大型體育場、愛河之心、檨仔林埤濕地、中都濕地公園等榮獲全球卓越建設首獎。
吳宏謀表示，宜居城市發展6大願景是水與綠的生態城市、國家門戶的港灣城市、友善美麗的觀光城市、多元產業的創意城市、全齡樂活的健康城市及安全宜居的國際城市。
他說，低碳綠建築是未來生活新主張，低碳綠建築已不屬於單純綠建築設計及效益評估，而是對環境保護的積極熱情，與追求更高環境品質的簡約生活型態。吳宏謀曾任過高雄市副市長，任內負責的各項重大公共工程多如期如質完成。1050908
(中央社)
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