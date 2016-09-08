香港機場驚傳客機擦撞地勤車輛

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國泰港龍航空（Cathay Dragon）1架客機，今天傳出在香港國際機場和跑道附近停放的1輛地勤貨車發生擦撞。

根據英國「每日星報」（Daily Star）報導，這架客機在和地勤貨車發生擦撞前，準備要起飛，飛往馬來西亞的檳城（Penang）。

至於進一步細節，目前還不得而知。1050908

(中央社)