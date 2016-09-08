睫毛倒插手術不留疤 9旬婦不再以淚洗面
台中市年近9旬的陳姓婦人，因睫毛倒插，10多年來飽受困擾，還經常為此「以淚洗面」，想要手術，卻又擔心留下疤痕，日前到亞大醫院就診，經施以「皮下眼瞼板前肌肉轉位手術」治療，不但癒合時間大幅縮短，也沒留下痕跡，陳婦終於不再動不動就流淚。
陳姓婦人告訴醫師，隨著年紀增長，雙眼眼瞼鬆弛程度嚴重，尤其左眼睫毛已經造成倒插、刺激眼球，10多年來經常感覺眼睛刺刺的、不舒服，還為此常「淚眼汪汪」，搞得子女誤以為做錯事，家庭氣氛也受影響。
雖然子女了解陳婦流淚的原因後，幾度要求她儘速就醫，但陳婦說，很擔心開刀後臉上留下疤痕，以後不好看，堅持不願動刀，日前禁不住子女的堅持，才接受治療，術後不到一周就恢復正常，且外觀幾乎看不出來。
亞大醫院眼科主任梁中玲指出，這項「皮下眼瞼板前肌肉轉位手術」是先分離出皮下眼瞼板前肌肉，經固定於眼眶骨骨膜後，依患部位置與嚴重程度調整角度，目前已累積20多個成功案例，並獲邀在今年亞太眼科醫學會年會中登台發表論文，獲很大回響。
梁中玲說，睫毛倒插會因睫毛觸及角膜，引發異物感、分泌物增加或角膜炎，嚴重時還會損害視力，這項手術是她自創，靈感來自於經常有患者只需進行單眼手術，卻又擔心不對稱，才以配合眼部美容手術的經驗，改變手術方式，盼造福更多人。
(中時)
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