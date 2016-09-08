搶便宜 倫敦蛋黃區看屋人數激增5成

倫敦金融時報報導，英國脫歐雖重擊倫敦蛋黃區房價，但也同時刺激準備搶便宜的買氣出籠。根據國際不動產仲介與顧問集團瑞普萊坊(Knight Frank)公布的一份報告顯示，英國公投脫歐後的8周內，倫敦蛋黃區看屋人潮較去年同期激增近5成，獲出價的物件也成長快2成。

(工商)