救護生力軍！市長授旗新店義消救護分隊成立

市長朱立倫親自到場授旗，交予首任義消救護分隊長黃詩鈞、副分隊長林淑娟。（葉書宏攝）

新北市新店義消救護分隊今（8）日上午成立。（葉書宏攝）

市長朱立倫勉勵，新的分隊就要有新的表現。（葉書宏攝）

新店分隊平均每月約625件緊急救護案件，消防隊員勤務量相當繁重。（葉書宏攝）

新北市新店義消救護分隊有不少年輕隊員加入。（葉書宏攝）

救護生力軍！新北市新店義消救護分隊今（8）日上午成立，市長朱立倫親自到場授旗，交予首任義消救護分隊長黃詩鈞、副分隊長林淑娟。朱立倫勉勵，新的分隊就要有新的表現。

據統計，第四救災救護大隊105年1至7月救護件數8551件，平均每月有1222件救護案件，其中新店分隊平均每月約625件緊急救護案件，消防隊員勤務量相當繁重。

朱立倫指出，對於新店地區所有民眾而言，新店義消救護分隊成立代表更進一步要來確保民眾的安全。

他強調，消防體系不單只是救災滅火，尤其是救護，大新店地區平均每月有1222件救護案件，一天要出動超過40次，每一趟出勤都事關人命，每一趟都是最重要，救護分隊就是民眾的救難菩薩、天使；首任的分隊長、副分隊長是在地子弟，他們的家人長期關懷地方，將繼續秉持這樣的精神關懷地方，新的分隊就要有新的表現。

分隊長黃詩鈞、副分隊長林淑娟共同捐贈心肺復甦機2台予新店分隊，期能提升大新店地區救護品質及康復出院率。

新店義消救護分隊全體人員已達28名，且均通過40小時密集訓練並取得救護技術員執照，相信能提供新店區市民更完善更優質之緊急救護服務。

(中時)