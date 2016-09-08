向鋒哥致敬 高國輝挑戰最速百轟

義大在8日賽前舉行向鋒哥致敬儀式，由義大隊長高國輝（右）獻花給陳金鋒（中）。（葉姵妤攝）

因為腰部出現不適休養3周，義大犀牛隊長高國輝8日歸隊一軍，被排定為先發第5棒、左外野手，也讓目前排名第2的義大，更有機會爭取下半季冠軍。除了希望能幫球隊打進總冠軍賽，高國輝也透露，激勵他趕快傷癒歸隊的動力，還有陳金鋒。

8日在新莊球場進行的義大犀牛與Lamigo桃猿之戰，將是桃猿本季最後一場在新莊的比賽，也是本季結束後將引退的陳金鋒生涯新莊最終戰，雖然陳金鋒因傷還未被登錄一軍，義大仍在賽前安排對鋒哥的致敬儀式，由高國輝和胡金龍送上一組釣具。

因傷休了3周的高國輝正巧在此戰傷癒歸隊，他透露：「受傷期間，我一直跟自己對話，希望快點好起來，在他還能打的時候，跟他一起在球場上打拚。」

目前高國輝以生涯356場、1517打席、1335打數，擊出96發全壘打，再差4轟就能達成生涯百轟里程碑，改寫陳金鋒在2011年創下最快速百轟紀錄(453場出賽、1917打席、1642打數)，高國輝說：「最快百轟這是我的目標，也用這樣向他致敬。」

高國輝提到，原本沒有太在意這件事，但距離這紀錄越來越近，如果有機會達成，感覺也很特別。高國輝8日歸隊後，義大本季還有22場比賽要打，本季累積25轟、85打點的他說：「如果能連續兩季30支全壘打、100打點，這滿重要的。」

然而高國輝也強調：「自己的成績是一回事，最重要的，還是要幫球隊拿到總冠軍。」他提到，感謝隊友在他受傷期間還有把戰績撐住，現在自己回到球隊打線中，「就算是站著也好，應該多少會讓對手有點顧慮。」

(中時電子報)