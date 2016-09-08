郭書瑤拍寫真不顧形象成吃貨

郭書瑤首度嘗試文青風格的造型及拍攝手法。（映象帝國提供）

郭書瑤將在書中分享她最私密的一面。（映象帝國提供）

郭書瑤寫真書《愛丶無限大》日前發行，新書為了呈現截然不同的視覺風格，攝影師2天內帶她換了5個場景，包括海邊、廢墟、游泳池等，連她新家也曝光；拍攝當天原準備蘋果、糖果、牛奶、義大利麵當道具，卻被她一掃而空，也因此捕捉到最自然的表情，她笑說:「應該沒有其他藝人拍寫真集，像我這樣不顧形象吧。」

書中將她最私密一面與大家分享，籌備時每個環節她都親身參與，趕拍新戲之餘常和出版社開會討論到半夜，有別於以往造型尺度，這次她在書中嘗試文青風格造型及拍攝手法，「之前從來沒有體驗過，藉這次機會讓大家看看我清新的感覺」。

(中時)