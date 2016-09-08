國家電影中心預算砍九成照做 綠委諷：為剪綵而草率

新北市政府與文化部明日將簽訂「國家電影文化中心籌建及撥用行政契約書」(即新莊電影文化中心)，該計畫原始預算為45億元，但在延宕十餘年後，第一期預算僅約4億，硬生生被砍了近九成。民進黨立委吳秉叡指出，經費大幅縮減勢必影響服務品質，原先規劃20多層樓的建物，新計畫僅剩2層。

吳秉叡諷刺新北市政府是「西裝料裁剪作內褲」，新北市政府若無法爭取配得起國家電影中心的預算，不如將這塊位於新莊副都心得精華土地先做保留，留待後人執行，勿為「剪綵」而敷衍草率執行計畫。

(中時)