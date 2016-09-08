慶建校50年 修平科大重建三角公園

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修平科大今天舉行三角公園重建典禮。(林欣儀攝)

慶祝建校50周年，修平科技大學在松月圖書館前舉行重建樹德三角公園動土典禮，所有經費由校友總會支應，他們強調，重建三角公園是為了讓學弟妹能了解學校。

包括修平科大校友總會理事長鄭國雄、傑出校友協會理事長郭明鴻、修平科大校務顧問林寶琮、校長鍾瑞國、副校長鄧作樑、副校長林訓正等人都參加這場動土典禮，場面熱鬧。

鄭國雄說，修平科技大學於民國55年於台中市南區樹仔腳創校招生迄今，今年適逢創校50週年，校名歷經樹德家政專科學校、樹德工業專科學校、樹德工商專科學校、修平技術學院、修平科技大學。在樹德時代，三角公園為學生活動的重要場所，校友為感謝母校的栽培，特回饋給母校及學弟妹們，集資在母校興建重現三角公園。

這座公園預計12月10日落成啟用， 修平科大校長鍾瑞國表示，很感謝校友長期對母校的支持，讓樹德時代的三角公園能重現在修平校園。

(中時)