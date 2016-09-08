年金改革 林萬億：明年2到3月送出草案
國家年金改革委員會今天舉行第12次會議，委員會副召集人林萬億表示，預計還要舉行8次委員會，接著辦理分區座談和國是會議，預計明年2到3月左右將修正草案送到立法院。
全國教師工會總聯合會昨天宣布退出年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任由委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。
林萬億在今天會議一開始就對此事表達遺憾態度，他希望參加的團體或個人代表可以一本當初被邀請的初衷，繼續貢獻心力。
林萬億說，未來預定還有8次委員會，內容涉及到給付條件、財源、領取對象和基金管理等，完成8次會議後，10月辦理分區座談，明年舉行國是會議，會將有共識的意見轉換為修法版本，預計2到3月送到立法院。
林萬億也說，接下來的實質議題討論，涉及到各團體不同利益，希望所有委員認知到年金委員會是公開平台，議論公共議題，避免用人身攻擊、污衊或不實資料和其他團體或委員對話。1050908
(中央社)
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