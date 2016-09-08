梅芳獲金鐘終身貢獻獎 國台客語都能演

演員梅芳國、台、客語都能演，不僅獲第51屆電視金鐘獎終身貢獻獎，又以公視人生劇展「藥笑24小時」爭獎，她今天說，心情平靜，要好好準備再踏上金鐘紅毯。

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視台承辦，下午在三立舉辦第51屆電視金鐘獎入圍名單公布記者會，共計1949件作品報名參賽，較去年增加57件，今年特別獎項採另組評審委員會，與其他獎項分開評選。

評審委員會主任委員暨特別獎項評委會主委李祐寧揭曉終身貢獻獎得主為演員梅芳（廖春梅）與導播龐宜安。

演戲超過40年的梅芳，入行前曾任車掌小姐、學裁縫，之後考進電台當播音員，從廣播劇到電視台演短劇，就此走上演藝路，曾演出熱播電視劇「星星知我心」，1999年以「天公疼好人」獲第34屆電視金鐘獎戲劇節目女配角獎。

梅芳也跨足電影圈，演出導演侯孝賢「就是溜溜的她」等片，2008年以「冏男孩」奪第45屆金馬獎最佳女配角獎，國、台、客語3聲道，戲路愈老愈廣，也有舞台劇作品，80歲的梅芳持續推出戲劇新作。

不僅獲終身貢獻獎，梅芳也以公視人生劇展「藥笑24小時」入圍迷你劇集／電視電影女主角獎，接獲通知時人在家中休息，梅芳說，「其實一直以來面對入圍、得獎心情都滿平靜，現在要好好準備，再度踏上金鐘紅毯」。感謝「藥笑24小時」導演及其他演員，「這部很完整，他們也都很辛苦，讓大家看了齣好戲」。

龐宜安原在電台工作，之後進入台視，成為台灣第一位電視劇女導播，身兼編、導、播工作，從台視屆齡退休後轉到大愛電視台，全力投注在大愛劇場，開啟事業第二春，透過慈濟人真實故事感動觀眾。1050908

(中央社)