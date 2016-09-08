基本工資調升5% 資方勞保負擔增220億

基本工資月薪將調升至2萬1009元，時薪調至133元。根據勞動部統計，勞保資方負擔部分預計將增加約220億元，勞方增加約14.12億元。

勞動部今天召開基本工資審議委員會，會中決議基本工資月薪從新台幣2萬8元，調升至2萬1009元；時薪部分10月1日起，先調升至126元，106年1月1日跟月薪同步調升至133元。

基本工資調升之後，勞保負擔也跟著增加。根據勞工保險相關統計，目前以每月基本工資2萬8元投保的勞工約有118.82萬人。而每月基本工資由2萬8元調至2萬1009元?，約有162.30萬名勞工。

預計每年勞、資及政府的勞保負擔分別增加約7.49億元、107.77億元、5.75億元，合計約增加121.00億元。

每小時基本工資由120元調至126元約有38.69萬名勞工受惠，預計每年勞、資及政府分增加約2.07億元、46.17億元、1.84億元，合計增加50.08億元。

每小時基本工資由126元調至133元約有39.15萬名勞工受惠，預計每年勞、資及政府分增加約4.59億元、66.88億元、3.32億元，合計增加74.79億元。1050908

(中央社)