巴黎恐攻嫌犯阿布岱斯蘭 法庭提訊

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去年11月攻擊法國巴黎的聖戰士小組中，被認為是唯一倖存的嫌犯阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam），今天抵達巴黎主要法庭接受審訊。

法新社與「愛爾蘭獨立報」（Irish Independent）報導，26歲的阿布岱斯蘭在森嚴戒護下被帶往法庭。

阿布岱斯蘭4月從比利時被押送至法國後，曾2度拒絕回答反恐法官的訊問，據信是因為他相當不滿在牢中受到日以繼夜監視。

熟悉案情消息人士告訴法新社，阿布岱斯蘭的辯護律師柏東（Frank Berton）曾在7月7日尋求當局停止監視，但未能成功。

阿布岱斯蘭5月20日首次接受法國反恐法官訊問時，拒絕回答問題。

阿布岱斯蘭逃亡4個月後，3月18日在故鄉莫倫貝克（Molenbeek）落網。莫倫貝克位於比利時布魯塞爾，因淪為伊斯蘭極端主義的溫床而惡名昭彰。（譯者：中央社周莉芳）1050908

(中央社)