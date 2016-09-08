立委邀請達賴來台 陸委會：將依法審查

我要評比

針對時代力量立委林昶佐提出邀請達賴喇嘛至台灣訪問，陸委會今天表示，對於宗教領袖合格申請來台從事交流活動，政府已有一套處理機制，如果相關人士提出申請，將依法審查。

行政院大陸委員會今天舉行例行記者會，有媒體詢問，時代力量立法委員林昶佐提出邀請西藏精神領袖達賴喇嘛來台訪問一事，陸委會如何評估或建議？陸委會副主任委員兼發言人邱垂正對此作上述表示。

時代力量立委林昶佐與民主進步黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）及民間團體「西藏台灣人權連線」成員3日啟程前往印度達蘭薩拉，他們5日在印度拜訪達賴喇嘛。

當時，林昶佐邀請達賴喇嘛來台，力促達賴喇嘛蒞臨國會發表演說，達賴喇嘛則表示樂意再訪台灣。1050908

(中央社)