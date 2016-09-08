李棠華師徒情深 為延續表演藝術而折腰

新象創作劇團長王光華憶起昨天逝世的恩師李棠華時不僅哽咽，由於表演藝術經營不易，一生腰桿硬挺的李棠華卻因他向官員鞠躬請託時，當時讓他眼淚奪眶而山，永生難忘。

有「特技之父」封號的台灣國寶級特技大師李棠華，昨天下午逝世，享壽91歲。子弟兵王光華所成立的新象創作劇團今天在臉書發文悼念李棠華，「縱使，獎牌刻字已經模糊，陳舊的照片已經泛黃，那璀璨的年代卻不曾斑駁；曾經萬人空巷、曾經歡聲雷動、曾經寫下一頁頁光輝的國民外交史……耀眼的技藝之光，留在永遠的紀錄裡」。

王光華表示，李棠華特技團過去是以補習班的形式成立，李棠華也從團長成了「班主任」，他從9歲就加入迄今48歲，兩人雖然情同父子，可是從小都叫恩師「主任」，在李棠華面前，他從來都是立正站好，不敢逾矩。

李棠華晚年罹癌且身體狀況不好，上週開始病情惡化，但仍拉著王光華的手，要他加油，在表演藝術上一定要堅持下去，只是昨晚接獲通知，「主任」走人，走得很安詳平和，也不再痛苦了，因此，王光華自我安慰般的囈語「高壽91，也算是喜喪，少點痛苦」。

時代在改變，特技團也光景不再，王光華翻出一張張舊照片，細數從頭的表示，「主任」從過去都是頭髮梳得整齊，腰桿挺直，但是卻有一張留鬍子的照片，格外讓人驚奇。

他感嘆「雜技」的定位已模糊，也沒有學者專家的支持下，在各項文化補助及表演機會上都銳減，雖然有一張張國民黨執政時期的各種獎狀，卻無法為雜技團找到更寬廣的空間。

就在情況最糟的情形下，王光華向「主任」求救，而一生未曾向人低聲下氣，卻為了幫他爭取補助及表演機會時，向文建會官員90度鞠躬請託，讓他當場紅了眼眶，只是卻仍無法改變外界對雜技的刻板印象。

王光華表示，李棠華曾創造輝煌的雜技表演的歷史，現代學者講究的是「藝術」層次，若申請文藝補助時，就面臨「雜技」是傳統表演，而「馬戲」則屬現代領域，讓送件 申請的資格上都很難定位。

為了爭取更寬廣生存空間，王光華努力把雜技與傳統戲劇或兒童劇結合，近5年獲新北市傑出表演團隊獎的肯定，積極爭取文化部的認同，若有機會，未來也希望能為「主任」成立紀念館。1050908

(中央社)