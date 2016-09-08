蘇嘉全印尼行 蘇震清:純屬私人行程

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蔡政府全力推動新南向政策，立法院長蘇嘉全在立法院9月13日開議前，低調展開印尼行。民進黨立委蘇震清今天表示，此行純屬私人行程，了解台商對政府期許與政府可提供的協助。

蘇嘉全昨天率團啟程展開為期4天印尼行，隨行立委蘇震清晚間受訪表示，此行純屬私人行程，主要到印尼看看台商，加上總統與立委大選期間，台商踴躍回國投票，利用立法院開議前的空檔，親到印尼謝票，感謝台商的支持。

蘇震清說，此行除了探視台商目前在印尼投資經商的現況外，藉此了解台商們對政府的期許，與台商目前有哪些狀況需要政府提供協助，同行者還包括立委陳明文、陳歐珀等人。1050908

(中央社)