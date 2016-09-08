遭指違反政治獻金法 黃國書：同名同姓
媒體報導，民主進步黨立委黃國書因違反政治獻金法，遭罰新台幣2萬元；黃國書晚間表示，經國會辦公室查證後，發現是烏龍一場，兩人只是同名同姓，「此黃國書非彼黃國書」。
媒體報導，監察院最新一期廉政專刊公布違反政治獻金法名單，政治獻金法規定政治獻金上限，個人對同一「擬參選人」捐贈總額，每年不得超過10萬元，對不同擬參選人每年合計不得超過20萬元；其中個人捐款違法部分，黃國書被罰2萬元。
黃國書當時受訪時表示，還不知道自己被罰，會計、財務都由太太負責，「應該是不小心才超過了，下次會改進」。
黃國書晚間在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，這是烏龍一場，經國會辦公室查證後發現，「此黃國書非彼黃國書」，只是同名同姓不同的人。
黃國書表示，一星期前接獲記者查證電話時，只表示不知有此事，因為帳目都交給太太處理，事後也未接到監察院相關的裁罰通知書，「不知為何變成主角？」
黃國書也自嘲，目前和他同名同姓的，還有登山高手、有所長、有大學教授，「各行各業都有黃國書，是否應該來辦個黃國書大團圓，大家說好不好」？1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。