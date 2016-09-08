遭指違反政治獻金法 黃國書：同名同姓

我要評比

媒體報導，民主進步黨立委黃國書因違反政治獻金法，遭罰新台幣2萬元；黃國書晚間表示，經國會辦公室查證後，發現是烏龍一場，兩人只是同名同姓，「此黃國書非彼黃國書」。

媒體報導，監察院最新一期廉政專刊公布違反政治獻金法名單，政治獻金法規定政治獻金上限，個人對同一「擬參選人」捐贈總額，每年不得超過10萬元，對不同擬參選人每年合計不得超過20萬元；其中個人捐款違法部分，黃國書被罰2萬元。

黃國書當時受訪時表示，還不知道自己被罰，會計、財務都由太太負責，「應該是不小心才超過了，下次會改進」。

黃國書晚間在社群網站臉書（Facebook）上發文表示，這是烏龍一場，經國會辦公室查證後發現，「此黃國書非彼黃國書」，只是同名同姓不同的人。

黃國書表示，一星期前接獲記者查證電話時，只表示不知有此事，因為帳目都交給太太處理，事後也未接到監察院相關的裁罰通知書，「不知為何變成主角？」

黃國書也自嘲，目前和他同名同姓的，還有登山高手、有所長、有大學教授，「各行各業都有黃國書，是否應該來辦個黃國書大團圓，大家說好不好」？1050908

(中央社)