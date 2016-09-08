澎湖收容人開嗓門 歌唱慶中秋

澎湖監獄收容人今天大開嗓門，載歌載舞，宛若一場豐盛的音樂饗宴，場面溫馨愉悅，作為更生保護會71歲的獻禮，同時提前歡度中秋。

澎湖更生保護會成立71週年大會，今天結合地檢署、監獄、犯保協會、榮觀協進會等舉辦「月圓思情」監獄收容人卡拉OK歌唱比賽，參加比賽的各工場收容人都是一時之選，精銳盡出，展現優美的歌聲，甚至模仿歌手唱歌，表情動作更是維妙維肖，贏得滿場笑聲不斷。

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏表示，澎湖監獄收容人透過歌唱比賽，紓發積鬱的心靈紓解身心，就如人生的希望，不斷接受挑戰心念轉向、改過向善，並表揚唱優勝的秦、莊和陳姓等3位收容人。1050908

(中央社)