板橋傳1女嬰睡至沒氣息 送醫急救

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新北市板橋中山路二段某住宅傳托嬰意外，5個月大女嬰睡覺時被保母發現時已無氣息，警消獲報趕緊送醫急救中。

警消今天下午約4時51分接獲通報，一名女嬰在保母家睡覺時，保母察覺女嬰似乎沒有氣息時，趕緊通報緊急救護，送醫前已無呼吸心跳，目前正急救中，初步了解疑因趴睡造成窒息意外，但詳細案發原因仍待警方深入了解釐清。1050908

(中央社)