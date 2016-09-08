嘉大藝術節 戲劇舞作電影接連看
2016「嘉大藝術節」9月正式開跑，將連續以3個月時間，透過音樂、戲劇、舞蹈、講座、電影5大主軸，藉由多元表演形式開拓嘉大師生的藝想世界。
嘉義大學從9月21日至12月27日舉辦為期3個月的2016嘉大藝術節，21日由智利鋼琴家米蘭達?貝納勒斯打頭陣，以拉丁風情的鋼琴獨奏會揭開藝術節序幕。
另外在音樂方面演出也邀請德國的Maybebop人聲樂團，以純人聲唱出民謠與流行的歌曲；朱宗慶打擊樂團也將帶來充滿朝氣與活力的打擊樂曲目。
在舞蹈方面，邀請雲門2帶來具有爆發力的現代舞碼；戲劇方面則由劇勒部劇團帶來「我的手槍日記」、台北曲藝團的相聲表演「公主病了沒？」。
這次也規劃「嘉藝講堂」，邀請作家蔣勳、楊照以及電影評論部落客彌勒熊演講，另外也會放映電影「Kano」、「灣生回家」、「候鳥來的季節」、「綠的海平線」四部台灣作品。1050908
(中央社)
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