三星Note 7出包 澳3航空業者機上禁用

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澳洲3家航空業者，以三星電子（Samsung Electronics）智慧型手機Galaxy Note 7電池易燃疑慮為由，禁止乘客在飛航途中使用這款手機。

澳洲航空公司（Qanta），及旗下廉價航空捷星（Jetstar）和維珍澳洲航空（Virgin Australia）表示，他們並不是在航空當局的指示下，禁止使用這款手機，而是在三星宣布全球10個市場召回這款手機後的預防措施。

乘客雖然還是可以帶這款手機上飛機，但這項禁令擴大至這款手機不可以插入有USB插孔的機上娛樂系統。

澳洲航空發言人電郵聲明稿中表示，「在三星澳洲（Samsung Australia）召回三星Galaxy Note 7個人電子裝置後，我們要求擁有這款產品的乘客在機上不要開啟或充電。」

三星澳洲聲明表示，他們在宣布召回Note 7後，已經和澳洲航空和維珍澳洲航空聯繫。（譯者：中央社劉淑琴）1050908

(中央社)