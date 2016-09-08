民代控人為陰陽海 業者：合法施工
新北市深澳海岸線濱海公路75.5公里出現「人為陰陽海」，當地里長鄧麗華認為是附近的私人墓園過度開發，導致泥沙流入海裡，嚴重影響居民生計。園區駁斥，施工過程合法。
園區表示，溪溝本來就有泥沙淤積，黃水流入海是正常現象，園區開發必須通過環境評估後才能申請水土保持計畫，接著取得施工許可證，才能進行開發行為，「過程完全合法」。
瑞芳區海濱里長鄧麗華受訪指出，曾在7月18日和9月6日兩天錄到泥沙黃流從私人墓園流到海裡，不僅影響潮間帶生長，藻菌長不出來，當地居民就沒辦採海菜，每年雙十節過後，到隔年2月間是海菜盛產期，最近2、3年產量更是銳減8成，「自己吃就不夠了，連賣都別想賣」。
她說，曬乾後的海菜，1斤可以賣到新台幣500元，以往最多每天可以摘到7斤，當地很多弱勢居民都靠採海菜謀生，收入嚴重受到影響。她也曾多次提醒園區要把黃泥傷害降到最低，但始終沒有獲得改善，「長期以來都沒人替我們說句公道話」。
基隆地檢署主任檢察官王亞樵表示，排除民怨、維護國土完整是檢察官的職責，檢方除將釐清園區是否有取得各項合法申請外，也會查明有無做好水土保持，若確實導致水土流失，除有行政罰則外，業者也可能面臨刑事責任。1050908
(中央社)
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