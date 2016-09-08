經典賽總教練人選 最快兩週後出爐
2017年將舉行經典賽，不過總教練人選遲遲還未出爐，今體育發展委員會、中華棒球協會、中華職棒聯盟與球員工會共同開會，檢討各項項目，對於總教練人選，體發會委員趙士強表示，最快2週後就會出爐。
趙士強說，目前棒協、中職與體發會一定會做出最大的合作，選出最強的國家隊，目前就是按照7月26日三方首次會談，做出工作上的分配，棒協主要處理報名、國際聯絡與賽事作業，中職則是負責組訓計畫、服裝器材、交通食宿、行政管理與醫療防護，未來12強賽、奧運與經典賽都以此方式做分配。
對於總教練人選，趙士強回應，目前棒協已提出第一人選郭泰源，隨後是吳復連與郭李建夫，等待中職兩週後提出人選，就能選出本屆經典賽總教練，目前進度有點落後，所以期盼能盡快選出，好進行未來的組訓步驟。
趙士強也表示，未來每兩週就會舉行一次組訓籌備會議，並向大眾公布進度，並提到2017年經典賽結束後，會馬上進行檢討，3方協商盡快選出2020東京奧運的總教練，做長期的組訓規劃。
(中時電子報)
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