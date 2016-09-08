連日大水釀災 安南區20公頃番茄苗浸水恐爛
台南市連日大雨，安南區不僅封橋封路，也農作物也遭殃，台南地區農會8日初步勘災，發現番茄苗都泡在水裡，小顆苗種已枯萎，大顆苗種等天氣放晴，也會萎凋，面積約20至30公頃。農會將等天氣放晴再度勘災。
小番茄是安南區著名農特產，全區正值栽種苗種之際，這次暴雨安南區到處淹水，台南地區農會人員擔心破壞農作物生長，影響年底收成。
8日天氣稍微放晴，農會推廣課人員先行初步勘災，發現公塭里與南興里農民栽種的小番茄苗種多樹泡在水裡，根系腐爛受傷，小顆的苗種已枯萎，農民表示，大顆苗種等到陽光一照射，也會隨之凋萎。
各處番茄田受損狀況不同，王姓農民栽種叫昂貴的玉女番茄苗，全區都被大水淹沒，損失慘重。
台南地區農會首日勘災，發現轄內小番茄田的受損面積約30公頃，人員尚未全數完成勘災，會在天氣晴朗後，再作一次全區會勘，評估受損情況，與農民討論是否符合災害補助申請。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。