連日大水釀災 安南區20公頃番茄苗浸水恐爛

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安南區番茄苗浸水，恐影響收成。（程炳璋攝）

台南市連日大雨，安南區不僅封橋封路，也農作物也遭殃，台南地區農會8日初步勘災，發現番茄苗都泡在水裡，小顆苗種已枯萎，大顆苗種等天氣放晴，也會萎凋，面積約20至30公頃。農會將等天氣放晴再度勘災。

小番茄是安南區著名農特產，全區正值栽種苗種之際，這次暴雨安南區到處淹水，台南地區農會人員擔心破壞農作物生長，影響年底收成。

8日天氣稍微放晴，農會推廣課人員先行初步勘災，發現公塭里與南興里農民栽種的小番茄苗種多樹泡在水裡，根系腐爛受傷，小顆的苗種已枯萎，農民表示，大顆苗種等到陽光一照射，也會隨之凋萎。

各處番茄田受損狀況不同，王姓農民栽種叫昂貴的玉女番茄苗，全區都被大水淹沒，損失慘重。

台南地區農會首日勘災，發現轄內小番茄田的受損面積約30公頃，人員尚未全數完成勘災，會在天氣晴朗後，再作一次全區會勘，評估受損情況，與農民討論是否符合災害補助申請。

(中時)