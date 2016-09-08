少女的煩惱 中山女高用劇場記錄酸甜青春
青春正盛的少女有哪些秘密煩惱？由河床劇團藝術總監郭文泰執導、中山女中學生擔任演員，以英國攝影大師邁布里奇的攝影概念「停格」作出發，從高中少女的秘密心事探索人生本質，推出劇作《停格》，明（9）日起在台北首演。
「生命是流動的過程，如果能在當下停留久一點，是不是有機會看見原本沒看見的事情？」
郭文泰表示，高中生還沒真正開始探索世界，對一切都感到新鮮，是特別的年紀，「當我看見她們化上舞台妝，第一次看見化妝後的自己是那麼的不同，紛紛露出驚喜之感，在那當下，我看見女孩將要變身成女人的特別時刻，在還沒變成大人之前，她們一起用創作讓青春停格。」
英國攝影師邁布里奇，以高速攝影拍下馬兒奔跑時的連續動作，以此找到馬兒4隻腳同時離地的特別瞬間。這則故事啟發了郭文泰，也成為《停格》的靈感來源，他帶著同學們為人生的事件「停格」，從中發掘事件隱藏的意義。
不管是告白失敗、友誼破碎、對未來感到茫然、失去親人、夢想搭飛機出國等心事，或是大台北地區的熱鬧街景，如迪化街、永樂市場、陽明山、101大樓、冰果室等，都是《停格》裡的橋段和劇情，即使都是非常個人的私密心情，郭文泰表示，「這些事情加總起來就是人生的滋味。」
《停格》由郭文泰在中山女中甄選對表演有興趣的學生，最後訓練14名同學登台演出，郭文泰帶領同學敞開心胸，對眾人說出自己的煩惱和苦悶，讓心事成為劇情的一部分，同時也派給同學們功課，用攝影、錄音、田調的方式，記錄她們眼中的台北，作為劇作裡的生活場景。
郭文泰表示，高中生平常忙於課業，生活範圍大都是上學、放學、課後輔導，「透過這次的製作，她們對自己的生命歷程有了深刻的反芻，也對自己成長的大台北地區更為熟悉，像是給自己一份特別的成年禮物。」
《停格》明（9）日起至11日於台北水源劇場演出。
(中時)
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