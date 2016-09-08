中秋將至 曲家瑞與喜憨兒赴偏鄉送愛心月餅
中秋節前夕，麻辣教授曲家瑞與喜憨兒童軍團一起到屏東三地門鄉賽嘉國小，將今年愛心募集的月餅禮盒，親手送給每個小朋友，喜憨兒基金會的吉祥物「喜兒」也到場，讓小朋友驚呼連連。校長曾有欽則鼓勵小朋友，將來長大有能力也要回饋社會。
基金會今年共募得1萬7246盒愛心月餅，將送給宜蘭、台東、屏東共156所偏鄉小學，以賽嘉國小為致贈代表。活動由賽嘉國小古謠隊演唱排灣族古調開場，接著曲家瑞和喜憨兒童軍團將月餅一盒盒送給全校69名小朋友，拿到月餅大家都笑得很開心。
基金會董事長蕭淑珍本身也有喜憨兒的小孩，她說這些月餅都是喜憨兒們親手製作，非常感謝社會大眾愛心，不但讓偏鄉小朋友有月餅吃，也讓喜憨兒們有工作機會，能夠靠自己的力量自立更生。
曲家瑞說，這次到屏東發現部落孩子與喜憨兒的笑容，都非常純真，走遍世界後覺得這是最美麗的風景，希望大家能持續關心台灣每個角落，每個人都出力，就會累積驚人能量，展現生命能力。
(中時)
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