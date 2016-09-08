「這個是Bii我請吃雞排」苦主下場超展開！
中韓混血歌手Bii畢書盡，私下熱愛玩線上遊戲，日前意外被粉絲在遊戲世界中捕獲，同時也打臉一位吐槽「這個是Bii我就請吃雞排」的PTT網友，讓對方乖乖兌現承諾請鄉民吃雞排。但事情發展還沒完，最後竟變成Bii親自買單當天發出的雞排。
一位網友在PTT留言吐槽，不信Bii會出現在手遊《仙界毀滅計劃》中，還PO出祭品文「這個是Bii我就請吃雞排」，誰知本尊竟親自回覆打臉，讓他只得乖乖兌現承諾，本月6號在北投公園發出50份雞排。
然而整起事件並未就此落幕，這位苦主竟在當天深夜被疑似Bii的助理找上門，獲得Bii的親筆簽名卡片和3000塊紅包，只見信中Bii還用生澀的台灣國語寫著「今天的雞排哦（我）請」，讓苦主好甘心。
(中時電子報)
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