舊國小教室活化成日照中心 長者每天「上學」
小學校變長青小學堂！屏東縣首座將閒置國小活化的「九如鄉日間照顧中心」8日揭牌，將九如國小舊校舍整修後，成為9名失能長者的新學堂，長者們每天上午8點準時「上學」學習各項課程，未來2、3樓也將打造樂活及身障者服務據點。
長青小學堂除了提供基本生活照顧與餐食，也針對失能長者設計認知學習課程、感覺統合活動、肢體活化運動、簡易復健及生活自立訓練等，並且提供交通接送、長期照顧諮詢服務。
學堂由台灣五府千歲慈善展望會承接執行，7月中開始招生試營運，並在社區辦理多次宣導說明會，起初只有1名長者參加，後來陸續增加。長者們上學堂能獲得更多人際互動及社會參與，有也助於維持或延緩失能情況。
未來整棟大樓將打造為多元照顧中心，2樓規畫辦理老人機能訓練，及健康預防、樂活據點中心，希望能提供初級性預防照顧，從前端凍結失能；3樓則規畫成身障者服務據點，減輕身障者家庭的負擔。
縣長潘孟安說，長照不一定要機構化，而是要進入社區或部落，讓老人家留在熟悉的環境。目前屏東縣共有15個日照中心及9個日托中心，未來將落實一鄉鎮一日照或一日托的政策，讓長輩們都能在地安老。
(中時)
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