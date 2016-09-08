SM推新團 NCT127成員背景超混搭

泰一(左到右)、昀昀、楷燦、MARK、泰容、悠太、在玹。（圖／愛貝克思）

平均19.2歲的韓國全新男團NCT 127由泰一、泰容、悠太、在玹、昀昀、MARK、楷燦等來自韓、日、中和加拿大的7位團員所組成，在SM家族間，他們備受前輩們照顧，MARK說：「EXO的LAY前輩經常請客，從我們還是練習生時就常請我們，還經常指導我們跳舞。」言語間流露私下好交情。

從「Neo Culture Technology（Neo文化技術）」誕生的NCT是以首爾為基地在世界舞台上活動的組合，其中127指首爾經度，英文加上數字的方式，引起粉絲注目。NCT 127首張迷你專輯《NCT #127》9日在台正式發行，凡購買就有機會可以獲得NCT 127海報乙張〈兩款隨機贈一款〉以及專屬資料夾乙個。

(中時)