拖了12年 國家電影中心將簽約

歷經政黨輪替12年來的「國家電影文化中心」終於有實質進展，新北市長朱立倫明天將與文化部長鄭麗君共同主持「台灣電影文化園區-國家電影中心」簽約儀式。

位新莊副都心的國家電影中心從國93年就開始推動，但歷經政黨輪替以來12年，都無法有實質進展，新北市政府一度規劃為擁影城及商城，甚至成為金馬獎常駐據點，但卻未獲文化部首肯。

新聞局長張其強表示，目前的規劃案回歸到以「實用」為原則，在「台灣電影文化園區」約2.6公頃的基地上，先推動國家電影中心的成立，後續再推動其他規劃案，希望打造成為華語電影的基地。

他表示，預估國家電影中心的基地約1公頃，第一期興建經費為新台幣3.96億元，由新北市政府籌措，但後續的內裝及營運費用則由文化部負責。1050908

(中央社)