大巨蛋5百天 郝龍斌：孵出CP157可達鴨

台北大巨蛋案，前台北市長郝龍斌說，紛紛擾擾過了500天，很多人笑稱柯文哲市長「孵出1隻CP157的可達鴨」，希望大巨蛋能順利建好。

郝龍斌今天到台東拜訪國民黨台東縣黨部，台東副議長陳宏宗、台東縣黨部主委洪威光陪同。

有關大巨蛋案，郝龍斌表示，紛紛擾擾過了500天，現在很多人都在笑稱，柯文哲孵了500天，結果孵出一個CP157的可達鴨，大家對大巨蛋的延宕都有微詞，柯市長給遠雄最後一次機會，台北市民也給柯市長最一次機會，希望他不僅把大巨蛋好好處理，也能辦好世大運，成為台北市的驕傲。

郝龍斌說，柯文哲自許台北市要超越新加坡，如今卻連招商評比都被其他縣市趕過，希望柯文哲要好好施政，不要有政治做秀及操弄，徒然喪失台北的國際競爭力，目前首要之務應該要處理好大巨蛋，並將辦好世大運。

郝龍斌強調，任內曾砍了大巨蛋量體達18%，根據監察院報告，大巨蛋的市值減少多達153億，柯文哲至少要做到這點，才有資格批判他。1050908

(中央社)