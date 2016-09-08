威脅洩王室不雅照 俄大亨被爆遭英暗殺
俄羅斯大亨比瑞索夫斯基的死因疑雲密布，俄國間諜作家驚爆，他因威脅要讓握有的英國王室不雅照曝光，遭英國間諜暗殺，照片據傳和女王伊麗莎白二世夫婿菲立普親王年輕時有關。
英國「太陽報」（The Sun）報導，這些據傳顯示菲立普親王1950年代去Thursday俱樂部派對的照片，謠傳是他的攝影師朋友納鴻（Baron Nahum）所拍下。
這些私人照被認為遭一名蘇聯間諜祕密複製，在冷戰期間偷帶回俄國。
俄國情報專家及作家索科洛夫（Gennady Sokolov）如今宣稱，有證據顯示億萬富豪比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）拿到間諜伊凡諾夫（Yevgeny Ivanov）手中這些爭議照片。
索科洛夫宣稱，比瑞索夫斯基可能將照片交給英國當局，因此理論上避免了照片流出，並成功在英國獲得政治庇護，免去回俄國吃牢飯。
外界盛傳，比瑞索夫斯基遭親俄國總統蒲亭的俄國殺手暗殺，英國情報單位幹員可能是幕後主使的說法則和上述理論有所牴觸。
比瑞索夫斯基是蒲亭的強烈批評者，2013年死亡，死因無法解釋。
索科洛夫稱，比瑞索夫斯基可能祕密持有這些照片的複製品，準備交給俄國政府，以離開英國回到祖國，而時間點就在他死前。
索科洛夫說，女王的情報單位後來決定除掉比瑞索夫斯基，因為他們不再需要他了。
他說：「或者，更可能的是，他們憂心或發現狡猾的比瑞索夫斯基複製這些敏感照片，準備交到錯誤的人手上。」（譯者：中央社蔡佳伶）1050908
(中央社)
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