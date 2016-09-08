玉木宏花9年擺脫千秋王子 改行神探創高峰

玉木宏拍《偵探御手洗事件簿 星籠之海》電影版。（圖／天馬行空）

「千秋王子」玉木宏自2006年演出《交響情人夢》紅遍大街小巷後，便有近9年時間未能超越前作之新角色。直到2015年在日劇《偵探御手洗事件簿 折傘之女》中飾演腦科學家天才偵探「御手洗潔」，同年續拍《偵探御手洗事件簿 星籠之海》電影版，憑天才偵探全新角色再創演藝高峰！

提到拍攝過程，玉木宏表示：「本片對白很多，加上天才偵探思考速度快於常人，性格冷峻，又沒有其他感情戲，只能透過對白來進入角色，該怎麼做才能詮釋得好便是重要課題。」此外也說：「演出這個角色好難，但也讓我的演技更上層樓，該作對我往後演員生涯皆有很大幫助。」

(中時)