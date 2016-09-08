渡邊直美要來了!世界巡迴終站在台北

渡邊直美巡迴海報主視覺。（圖／吉本興業）

日本吉本興業搞笑藝人渡邊直美首次世界巡演一共3場，將在今年秋天開跑，由紐約出發、洛杉磯，第3站將於10月18日抵達台北。她說：「今年是我出道第10年，想回到最初的原點來挑戰自己。此次海外公演，將會成為我28歲最好的回憶。雖然周遭的人都覺得我根本在亂來，但我覺得這項挑戰是很有意義的！」

她2014年開始創立時尚品牌「PUNYUS」，尺寸從FREE尺寸到6L加大尺寸都有，造福肉肉型女孩們。她日前在原宿舉辦「渡邊直美展 Naomis Party」，展出8天內，吸引約2萬名粉絲到場，誇張大膽創新的概念，贏得好評。台北場門票將於11日上午11點全家便利商店獨家開賣，門票售價700元，全場無指定席。

(中時)