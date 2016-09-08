《玩很大》《大熱門》金鐘槓龜 曹西平怒：什麼標準
第51屆金鐘獎入圍名單今天出爐，吳宗憲和女兒Sandy以《小明星大跟班》入圍綜藝節目主持人，父女倆剛好也是今年的金鐘主持人，讓大家十分期待屆時會有什麼笑料產生。不過，吳宗憲手上另2個超夯節目《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》竟都沒入圍，對此，曹西平怒氣沖沖地在臉書發文抱不平。
曹西平先為《綜藝玩很大》發聲，稱替憲哥、製作單位不舒服，不解問「評審口味果然是不一樣？」、「可不可以告訴我一下綜藝節目評審都是那些電視人？」且每次都在憲哥生日前夕公布金鐘入圍名單，認為對憲哥很殘忍，根本想逼死他。接著曹西平再反問大家覺得節目好不好看，表示看到《玩很大》沒在名單內覺得太扯，破壞了他度假的好心情，並向憲哥打氣喊話「得不得獎已經不重要了，因為憲哥早就是綜藝天王了」。
除了《玩很大》，曹西平也替《大熱門》抱屈，直問入圍到底是什麼標準，心疼這節目帶給大家很多歡樂，經常錄影錄到半夜，以前也沒人在晚上9點做綜藝節目，「憲哥路路漢典都非常的用心主持盡力把歡樂帶給大家」，製作單位也是每天辛苦地想點子，讓他實在不懂為何節目收視率、口碑都好，卻沒得到入圍鼓勵。
(中時電子報)
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