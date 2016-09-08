SEVENTEEN13名成員展魅力 見面會3秒完售

SEVENTEEN。（圖／華納）

韓團SEVENTEEN平均年齡19歲，共有13名團員組成，11日即將首次訪台，進行2場showcase，門票竟在3秒全部賣光光，足見人氣居高不下。他們除了人數眾多之外，該團另一特色便是「自給自足製作型偶像組合」，從專輯的企劃、作詞、作曲、製作到編舞皆由成員一手包辦，展現多元化實力。

被韓媒選為2016上半年最受矚目的大勢新秀男團SEVENTEEN，去年5月發行首張專輯《17 CARAT》，發行一周內就登上美國告示牌「世界專輯榜」第9名，吸引粉絲高度關注。為答謝台灣「克拉」（SEVENTEEN的粉絲名稱）的支持，華納音樂台灣將在9日搶先發行精選輯的數位專輯版回饋樂迷。

(中時)