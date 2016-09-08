全亞州唯一！張震霸氣出席卡地亞紐約盛典

我要評比

張震（中）和Edward Norton（左二）等好萊塢嘉賓合照。（圖／澤東）

張震因具備獨有男神氣質，受到高級品牌卡地亞的追捧，為卡地亞頂級手錶拍攝短片及平面廣告照片。今台灣時間（8日）晚，他更成全亞洲唯一受邀演員到訪紐約，參加卡地亞第五大道精品店重裝開幕盛典。

張震與愛德華諾頓(Edward Norton)同時抵達現場，立即引起賓客轟動、爭相邀約合影，好不容易兩位有時間，當然互相交流一下。此外，他也與「教父之女」蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola)一見如故，除合照外，三位更大談電影、相談甚歡。

(中時)