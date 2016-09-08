「太陽熱」發燒 25至49歲女性最捧蘇志燮
衛視中文台昨晚(7日)播出《主君的太陽》完結篇，25至49歲主力收視族群高達1.61，共吸64萬3000人收看，其中25至49歲女性觀眾最著蘇志燮的迷，最高收視點達到3.30，原來該段劇情落在蘇志燮對著孔曉振告白，表示自己要在太陽的身邊永遠生活下去…並把項鍊拿出來。
《主君的太陽》首次播出時間在2014年1月7日至2月18日，當時最高收視率曾達1.49，當年11月及2015年12月各安排重播一次，加總起來，若不重複計算收視觀眾的話，全台有806萬3000人看過《主君的太陽》。
此外，《主君的太陽》是今年目前為止收視第2高的韓劇，巧合的是，收視第1高（《太陽的後裔》）及第2高的韓劇劇名都有「太陽」。
今晚(8日)9點，衛視中文台將改打日劇牌，包括筱原涼子及江口洋介主演的《熟女正青春》，之後也有《W兩個世界》、《打架吧鬼神》及跨年壓軸大戲，李準基、IU李知恩、姜河那主演的古裝戲《步步驚心．麗》將強勢登場。
(中時)
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