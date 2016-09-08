SKE48三姐妹抵台 松井珠理奈嬌喊「想你」

SKE48矢方美紀（左起）、松井珠理奈與古畑奈和今抵台和台灣粉絲見面。（陳俊吉攝）

日本女團SKE48主將松井珠理奈今(8)日率隊友矢方美紀、古畑奈和抵台，舉辦握手會。松井表示對台灣印象是食物非常好吃，最記得小籠包，回憶在日本時，有很多台灣朋友支持，這次訪台也很興奮，更以中文對台灣媒體甜喊「我想你」，融化許多人的心。

年僅19歲的松井珠理奈，自2008年就加入夯團「SKE48」，在今年「AKB48」總選舉中以逾11萬票，獲得第3名的好成績。日前她首度主演日劇《死幣》，雖劇情嚇到不少觀眾，但演技備受肯定，還有人表示，「甚至沒發現是最愛的松井在演戲」，誇她成功擺脫偶像包袱。

她們今晚在台北「花漾NAHA展演空間」舉行粉絲見面會，除有歌舞表演，也將和參加粉絲握手，感謝台灣歌迷支持。

(中時)