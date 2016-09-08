SKE48三姐妹抵台 松井珠理奈嬌喊「想你」
日本女團SKE48主將松井珠理奈今(8)日率隊友矢方美紀、古畑奈和抵台，舉辦握手會。松井表示對台灣印象是食物非常好吃，最記得小籠包，回憶在日本時，有很多台灣朋友支持，這次訪台也很興奮，更以中文對台灣媒體甜喊「我想你」，融化許多人的心。
年僅19歲的松井珠理奈，自2008年就加入夯團「SKE48」，在今年「AKB48」總選舉中以逾11萬票，獲得第3名的好成績。日前她首度主演日劇《死幣》，雖劇情嚇到不少觀眾，但演技備受肯定，還有人表示，「甚至沒發現是最愛的松井在演戲」，誇她成功擺脫偶像包袱。
她們今晚在台北「花漾NAHA展演空間」舉行粉絲見面會，除有歌舞表演，也將和參加粉絲握手，感謝台灣歌迷支持。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。