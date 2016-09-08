教主級純愛電影《情書》重映 影人爭相推薦

岩井俊二純愛經典《情書》明起正式上映。（圖／可樂電影）

金馬影展執行長聞天祥日前為《情書》舉辦電影講座。（圖／可樂電影）

岩井俊二純愛經典《情書》上映至今歷經20年，仍是影迷不敗經典。包括多位台灣電影名人不斷為該片發聲站台。自上次名人推薦後，影評人艾莫西、施舜翔和攝影師Ivy、導演吳子雲也在台北首映現身與影迷一同看電影，還有金馬執行張聞天祥更為《情書》舉辦講座，足見電影重要地位和經典性。

岩井俊二導演得知《情書》要在台灣重新上映後，特別錄製影片感謝影迷，並表示他第一次來台灣便是為了宣傳該片，而且他的人生也是由這部片而有了很大的轉變，所以知道該片在台灣重新上映的時候感到非常開心。《情書》9日在台上映。

(中時)