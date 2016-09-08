阿豆仔也想看 《屍速列車》推中英雙字幕版本

《屍速列車》角色版海報：孔劉、金秀安。（圖／車庫娛樂）

《屍速列車》角色版海報：安昭熙、崔宇植。（圖／車庫娛樂）

《屍速列車》角色版海報：馬東石、鄭裕美。（圖／車庫娛樂）

年度現象級電影《屍速列車》引爆全台殭屍熱潮，即日起推出中、英字幕版本，讓外國朋友也能搶搭《屍速列車》，並釋出3款全新「角色版」海報，造福深受電影角色感動的影迷朋友。

《屍速列車》上映30小時就刷新韓國電影在台紀錄、3天攻上億元票房大關的驚人聲勢，讓在台灣的外國朋友也心癢難耐，紛紛詢問《屍速》是否有英文字幕版本，甚至還有人因在西門町連跑數家戲院遍尋不著英文字幕而捶胸頓足。

此外，除推出中英文字幕版本，台灣多家戲院也加入聯映行列，包括宜蘭新月豪華影城、台北梅花數位影院、高雄岡山統一戲院、苗栗國興戲院也在本週起放映。

(中時)