國家電影中心縮水 新北駁西裝變內褲說

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民進黨立委吳秉叡今天表示，新北市政府與文化部明天將簽訂「國家電影文化中心籌建及撥用行政契約書」，預算規模從新台幣45億縮減至3.96億元，如同西裝料裁剪成內褲。

新北市府發言人張其強回應，立委所言顯然是不了解新北市政府與文化部共同努力的心血。3.96億元是全由新北市府負擔的經費，未來經費多寡仍待市府與文化部攜手協調確定整體規劃內容才能確定。

張其強強調，這是新莊，甚至是全新北市民12年來的期待，在文化部與市府共同努力下，希望能創造雙贏，若立委有心造福新北市民，期待能多出點力，為市府爭取更多中央經費。

吳秉叡晚間發布新聞稿表示，新莊電影文化中心延宕十多年，副都心市值上百億精華地段長期閒置，新北市府與文化部明天將簽訂「國家電影文化中心籌建及撥用行政契約書」，原始計畫預算新台幣45億，而最新版本第一期預算僅剩3.96億元，硬生生砍了9成多，「西裝料裁剪作內褲」。

他表示，新北市府若無法爭取「配得起國家級電影中心」的預算，浪費精華地段，不如留待後人執行。

他說，經費大幅縮減勢必影響建物品質與服務，原先規劃20多層樓的建物，現僅剩2層樓，修復中心也縮水為簡易修復空間；且經費大幅縮水，恐也影響施工品質，重要的電影中心，難道要在經費不足之下匆促動工嗎？

吳秉叡奉勸，新北市政府勿為「剪綵」而敷衍草率執行計畫，畢竟，蓋出一個簡陋中心、浪費民脂民膏不是一個好市長該做的事情，此舉絕非新北市民之福。1050908

(中央社)