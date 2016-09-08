經典賽球員保險 體發會期盼中信與富邦受理

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2017世棒經典賽明年將開打，針對球員保險部分，體發會期盼中信與富邦能夠幫忙受理（中時資料照 MLB官網）

今中華棒協、中華職棒、體育發展委員會與球員工會共同開會，探討明年經典賽一切事項，球員工會針對分紅制度與保險提出疑問，今也都順利了解並達成共識。

體發會委員趙士強表示，今大家溝通都非常愉快，棒協也針對球員分紅制度做出更深入的解釋，棒協提到所有廣告收入、球衣logo贊助等都是由WBC官方進行接洽，賽後則會發放一定收入金額給棒協，百分之50就是給球員，並有一切明細，另外百分之50則是棒球發展基金。

對於保險部分，趙士強說大家也都達成一定共識，期盼中信與富邦能夠提供幫助球員受理保險，這方面會在做出更進一步的溝通與協調，給予球員們更多的保障。

(中時電子報)