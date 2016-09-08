慈善地球水公主選拔 首度於台南舉行

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慈善地球水公主第二屆選美活動將在台南舉行，主辦單位邀請第一屆前五名佳麗出席站台。（程炳璋攝）

慈善地球水公主活動油台灣水麗人文關協會舉辦。（程炳璋攝）

台灣水麗人文關懷協會第二屆地球水公主選美活動首次移師台南舉辦，協會將從初選過關的美女都將參與南台南家扶中心與華山基金會的公益活動，並會前往台南6處慈善團體作親身關懷行動。

選美活動8日下午在安平區公所4樓宣告開場，找來第一屆5位獲選的佳麗站台，這次要從全台報名的美女中，選出前五名，加上10位特別獎得主，一起參與公益關懷活動。

選美摘冠可得60萬獎金，還能作慈善公益，台灣水麗人文關懷協會理事長方駿本身也是資深藝人，他表示，慈善地球水公主未來將全台跑透透參與社會公益活動，有機會培訓為藝人，在演藝圈繼續散發活力與魅力。

這次活動的選手來自全台各地，初賽、複賽皆在台南舉行，公益活動也將配合6家慈善團體，報名者除了摘冠有60萬獎金外，主辦單位將舉辦舞蹈、歌唱、攝影大賽，分別有20萬、30萬獎金，提供好手踴躍競逐。

(中時)