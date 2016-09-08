雙料入圍新人視后 連俞涵：很驚訝
演員連俞涵以新人之姿，憑藉戲劇「一把青」中精湛的演技，雙料入圍金鐘獎戲劇新人獎及女主角獎，她第一時間得知消息後說，一直以為自己只報名了新人獎，直呼「很驚訝」。
第51屆電視金鐘獎今天公布入圍名單，本屆評審委員會主任委員李祐寧說，他們從今年的節目中，看見年輕世代的崛起，同時也稱讚雙料入圍的連俞涵，年紀輕卻能夠挑戰劇中情緒飽滿、心境轉折的角色，非常不容易。
連俞涵在2009年開始參與MV、短片的演出，2015年接演首部戲劇「一把青」，即演出劇中主要角色朱青，從一名青澀、純樸的杭州師範女學生，因經歷國共內戰時代的慘痛生離死別，而後變成一個嫵媚成熟的女人。角色感情描寫深刻、情緒轉折多，對於新人來說，是非常具有挑戰的演出。
對於獲得入圍雙料肯定，連俞涵第一時間得知消息後說，一直以為只報名了新人獎，沒想到看到自己出現在女主角入名單中，直呼「很驚訝」，並感謝導演及劇組工作同仁的支持。
同樣入圍角逐戲劇新人獎，包括「新娘嫁到」的阮氏翠恆、「料理高校生」的吳思賢、「我家是戰國」的海裕芬以及「紫色大稻埕」的黃宇琳。
主持經驗豐富的海裕芬得知入圍當下，心情激動甚至發抖地說，「真的太感謝大家給我機會了。」等心情平復後，她笑說，「本以為自己什麼大風大浪沒見過，在得知入圍新進演員時，居然發抖及腋下大濕。」還自嘲是「本屆最老的新人」。
越南籍的阮氏翠恆則在戲劇「新娘嫁到」中，演出越南新娘，聽到入圍消息的當下，立刻喜極而泣，她感謝地說，「當初在拍攝時，曾跟導演有不少的爭執，過程十分挫折，現在看到入圍的肯定，覺得之前的辛苦都值得了。」阮氏翠恆也表示，這次金鐘紅毯，希望穿上越南的傳統服飾，帶著自己對民族的驕傲和自信，告訴大家她來自越南。1050908
(中央社)
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