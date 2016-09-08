林冠廷晉級李斯特國際鋼琴大賽決賽
台灣青年鋼琴家林冠廷在著名李斯特國際鋼琴大賽(Liszt Ferenc International Piano Competition)準決賽中，順利挺進決賽。12位參賽者中有6位取得決賽資格。
依比賽規定，每位決賽者須獨奏李斯特B小調鋼琴奏鳴曲，另自李斯特3大作品中擇一與樂團合奏。林冠廷將於9月9日獨奏，9月10日與樂團合奏李斯特A大調第二號鋼琴協奏曲。
林冠廷目前就讀於俄羅斯莫斯科柴可夫斯基音樂院博士班，2013年時曾入圍范克萊本國際鋼琴大賽(Van Cliburn International Piano Competition)前30強，也是半世紀以來首位入圍該獎的台灣人。
除林冠廷之外，2位決賽者來自日本，其他分別來自俄羅斯、德國和匈牙利。
李斯特國際鋼琴大賽每5年舉辦一次，為國際鋼琴界重要比賽，此次參賽者來自11個國家，橫跨歐、亞、美三大洲。早年獲獎人成為音樂界巨擘者包括Annie Fischer、Lev Vlassenko、Mihaly Bacher、Lazar Berman及劉詩坤等。
中華民國駐匈牙利代表處表示，林冠廷於9月6日的準決賽結束時，觀眾掌聲不斷，事後紛紛向林冠廷握手致意，讚賞他完美的演出。1050908
(中央社)
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