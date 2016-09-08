主持港灣論壇 哈林愛妻成全場嬌點
2016全球港灣城市論壇今天劃下句點，歌手「哈林」庾澄慶老婆、民視英語新聞主播張嘉欣以流利中英語擔任閉幕式主持人，台風穩健，舉手投足成為全場「嬌」點。
張嘉欣為英國白金漢大學國際飯店管理學士，精通中文、英文、法文、西班牙文，曾任亞都飯店（台北亞都麗緻大飯店前身）總裁嚴長壽特助，2002年進入民視新聞台擔任主播至今，現為民視全球新聞、民視英語新聞主播。
張嘉欣主持論壇閉幕式以流利的英文宣讀港灣城市論壇宣言，一連5分鐘不吃螺絲、不喝水，高雄市長陳菊在閉幕式上與其他城市代表簽署宣言時，陳菊的電子看板簽名一度出現接觸不良問題，張嘉欣也展現幽默機智，化解等待小尷尬。
張嘉欣主持開閉幕式表現，獲得現場佳賓如雷掌聲。有媒體好奇張嘉欣主持港灣論壇開閉幕式價碼，高市經發局則表示，不便透露。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。