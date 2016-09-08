主持港灣論壇 哈林愛妻成全場嬌點

2016全球港灣城市論壇今天劃下句點，歌手「哈林」庾澄慶老婆、民視英語新聞主播張嘉欣以流利中英語擔任閉幕式主持人，台風穩健，舉手投足成為全場「嬌」點。

張嘉欣為英國白金漢大學國際飯店管理學士，精通中文、英文、法文、西班牙文，曾任亞都飯店（台北亞都麗緻大飯店前身）總裁嚴長壽特助，2002年進入民視新聞台擔任主播至今，現為民視全球新聞、民視英語新聞主播。

張嘉欣主持論壇閉幕式以流利的英文宣讀港灣城市論壇宣言，一連5分鐘不吃螺絲、不喝水，高雄市長陳菊在閉幕式上與其他城市代表簽署宣言時，陳菊的電子看板簽名一度出現接觸不良問題，張嘉欣也展現幽默機智，化解等待小尷尬。

張嘉欣主持開閉幕式表現，獲得現場佳賓如雷掌聲。有媒體好奇張嘉欣主持港灣論壇開閉幕式價碼，高市經發局則表示，不便透露。1050908

(中央社)